“Per te amore nostro”. Enrico Brignano, il gesto per il figlio Niccolò a pochi giorni dalla nascita emoziona (Di domenica 1 agosto 2021) È un momento meraviglioso per Enrico Brignano e Flora Canto. I due vip sono diventati genitori bis da poco più di una settimana e non potrebbero essere più felici. Lunedì 19 luglio alle ore 9 e 43 presso la clinica Mater Dei di Roma venuto alla luce Niccolò. Dopo Martina, nata nel 2017, dunque la famiglia Brignano ha visto arrivare un nuovo componente. E per Enrico e Flora si tratta dell’ennesima conferma di un amore nato nel 2014. I due non sono ancora sposati, ma dopo la nascita di Niccolò, come promesso, Enrico ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 1 agosto 2021) È un momento meraviglioso pere Flora Canto. I due vip sono diventati genitori bis da poco più di una settimana e non potrebbero essere più felici. Lunedì 19 luglio alle ore 9 e 43 presso la clinica Mater Dei di Roma venuto alla luce. Dopo Martina, nata nel 2017, dunque la famigliaha visto arrivare un nuovo componente. E pere Flora si tratta dell’ennesima conferma di unnato nel 2014. I due non sono ancora sposati, ma dopo ladi, come promesso,...

