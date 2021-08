Per festeggiare con loro diremmo volentieri "no alle ferie". Ecco i super sexy nati nel mese di agosto (Di domenica 1 agosto 2021) nati ad agosto, tra il segno del Leone e della Vergine sono molti gli attori e cantanti – dall’indiscutibile sex appeal– che festeggiano il compleanno in estate. Baciati forse dal sole e dalle influenze positive di questo mese, sono dominati dalle energie del fuoco e della terra che li rendono persone dalla grande energia e buone doti carismatiche, con un senso di responsabilità verso se stesso e gli altri. Attori e cantanti belli nati ad ... Leggi su iodonna (Di domenica 1 agosto 2021)ad, tra il segno del Leone e della Vergine sono molti gli attori e cantanti – dall’indiscutibile sex appeal– che festeggiano il compleanno in estate. Baciati forse dal sole e dinfluenze positive di questo, sono domienergie del fuoco e della terra che li rendono persone dalla grande energia e buone doti carismatiche, con un senso di responsabilità verso se stesso e gli altri. Attori e cantanti belliad ...

chetempochefa : Per festeggiare la quinta finale consecutiva di @mafaldina88 ai #GiochiOlimpici nei 200 sl, rivediamo il tributo c… - MSF_ITALIA : Dopo 24 giorni di detenzione, #GeoBarents è stata ufficialmente rilasciata. Siamo sollevati, ma non possiamo festeg… - Vitomasel : RT @rosatoeu: Riccardo Muti inciampa e cade mentre porta la torta per festeggiare il suo compleanno: il video. - LaGio___ : Loro quattro fulminati pronti per andare a festeggiare nei peggiori bar di Tokyo li amo - W1NTERWIDOW : scusate devo mettere un video per festeggiare -