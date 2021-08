Olimpiadi, Marcell Jacobs vince l’oro nei 100 metri: sapete chi è la sua compagna? (Di domenica 1 agosto 2021) Bellissimi insieme. Un trionfo stellare. A pochi minuti da un altro oro storico, quello di Gianmarco Tamberi nel salto in alto, Macell Jacobs sale sul gradino più alto del podio dei 100 metri. Una medaglia d’oro meritatissima per l’italiano, che entra L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di domenica 1 agosto 2021) Bellissimi insieme. Un trionfo stellare. A pochi minuti da un altro oro storico, quello di Gianmarco Tamberi nel salto in alto, Macellsale sul gradino più alto del podio dei 100. Una medaglia d’oro meritatissima per l’italiano, che entra L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

Coninews : ?? COME TE NESSUNO MAI ?? Con 9.80 Marcell #Jacobs è CAMPIONE OLIMPICO ?? nei 100 metri delle Olimpiadi di #Tokyo2020… - ilpost : Marcell Jacobs ha vinto l’oro nei 100 metri - FBiasin : Quando dici “#Olimpiadi” pensi ai 100 metri. Nella finale dei 100 di #Tokyo per la prima volta c’è un italiano e s… - gazzola_marco : RT @GeorgeSpalluto: Marcell #Jacobs ha vinto l’oro nei 100 metri. La gara più importante delle Olimpiadi. Non credo ci renderemo mai conto… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: L'UOMO PIÙ VELOCE DEL MONDO È UN ITALIANO Marcell Lamont #Jacobs è l'erede di Usain Bolt: vince la finale in 9'80 [Il… -