Nasce l’Associazione Calcio Napoli – 1 agosto 1926 – VIDEO (Di domenica 1 agosto 2021) L’1 agosto 1926 Nasceva l’Associazione Calcio Napoli sotto la presidenza di Ascarelli. 95 anni di storia per il club partenopeo Il primo agosto 1926 iniziava ufficialmente la vita del Napoli. Nata dapprima come Associazione Calcio e poi diventata Società Sportiva nel 1964. Fu l’industriale Giorgio Ascarelli a fondare il club e ne assunse la presidenza. Il debutto nella massima serie italiana avviene immediatamente, ma nelle due stagioni successive si arriverà a una retrocessione. La federazione di quel ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 1 agosto 2021) L’1vasotto la presidenza di Ascarelli. 95 anni di storia per il club partenopeo Il primoiniziava ufficialmente la vita del. Nata dapprima come Associazionee poi diventata Società Sportiva nel 1964. Fu l’industriale Giorgio Ascarelli a fondare il club e ne assunse la presidenza. Il debutto nella massima serie italiana avviene immediatamente, ma nelle due stagioni successive si arriverà a una retrocessione. La federazione di quel ...

