Milan, Gabbia: «Lavoriamo per mettere in pratica le idee del mister» (Di domenica 1 agosto 2021) Ai microfoni di Milan TV, il difensore Matteo Gabbia ha parlato dell’attuale situazione dei rossoneri: ecco le sue parole Matteo Gabbia analizza il momento rossonero. Le sue parole ai microfoni di Milan TV dopo il pareggio con il Nizza: «Sicuramente è stata una sfida più complicata rispetto alle altre. Il Nizza è un ottimo avversario, con una condizione fisica superiore alla nostra visto che inizieranno il campionato prima di noi. Siamo contenti della nostra partita, soprattutto per la voglia di proporre le idee del mister. Cerchiamo di lavorare al meglio, di spronarci ogni giorno. ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 1 agosto 2021) Ai microfoni diTV, il difensore Matteoha parlato dell’attuale situazione dei rossoneri: ecco le sue parole Matteoanalizza il momento rossonero. Le sue parole ai microfoni diTV dopo il pareggio con il Nizza: «Sicuramente è stata una sfida più complicata rispetto alle altre. Il Nizza è un ottimo avversario, con una condizione fisica superiore alla nostra visto che inizieranno il campionato prima di noi. Siamo contenti della nostra partita, soprattutto per la voglia di proporre ledel. Cerchiamo di lavorare al meglio, di spronarci ogni giorno. ...

