Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi oro alle Olimpiadi | Grillo | “Due uomini che ci rendono orgogliosi”

ROMA – "Gianmarco Tamberi ha vinto l'oro nel salto in alto e dopo poco Marcell Jacobs ha vinto la medaglia d'oro nei 100 metri in 9.80, segnando un nuovo record italiano ed europeo. Due uomini che ci rendono orgogliosi! Grandi ragazzi!". Così l'ex ministra della salute, Giulia Grillo (foto), commenta la medaglia d'oro conquistata oggi alle Olimpiadi di Tokyo 2020 da Tamberi e Jacobs.

