L’Inter sogna un grande bomber di Serie A per sostituire Lautaro Martinez

Leggi su serieanews

(Di domenica 1 agosto 2021) Il rinnovo ditiene banco in casa Inter ed in caso di mancato accordo non si esclude la cessione Il centravanti argentino deltornerà in gruppo con la squadra allenata da Simone Inzaghi lunedi, insieme agli altri nazionali Bastoni e Barella. Il futuro dell’argentino appare ancora incerto con la questione rinnovo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.