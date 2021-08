La stangata di luglio | ecco tutti i nuovi rincari

(Di domenica 1 agosto 2021) Prezzi alle stelle per le vacanze degli italiani: aspese in aumento quasi fino al 30% per i trasporti. La denuncia dell'Unione dei consumatori

Advertising

FabrizioDalCol : La stangata di luglio: ecco tutti i rincari - vincenzocacac12 : - VerdiVeneto : RT @HelpConsumatori: A luglio l’#inflazione accelera e va a più 1,8%. Consumatori: stangata sulle famiglie - alessandro1846 : RT @HelpConsumatori: A luglio l’#inflazione accelera e va a più 1,8%. Consumatori: stangata sulle famiglie - HelpConsumatori : A luglio l’#inflazione accelera e va a più 1,8%. Consumatori: stangata sulle famiglie -

Ultime Notizie dalla rete : stangata luglio

il Giornale

sono aumentati anche gasolio e benzina, rispettivamente del 2.6 e del 2.4 percento. Crescono dell'1.5% anche i climatizzatori. " Preoccupano molto i rincari di, anche perché si ...E così, dopo la brutta notizia dellain arrivo per gli assegni , una boccata d'aria che in ... Se per questi ultimi infatti, il mese interessato è, per i pensionati è proprio agosto. La ...Prezzi alle stelle per le vacanze degli italiani: a luglio spese in aumento quasi fino al 30% per i trasporti. La denuncia dell'Unione dei consumatori ...L’Unione Nazionale Consumatori ha elaborato gli ultimi dati Istat mettendo a fuoco gli ultimi rialzi dei beni e servizi legati all’estate, alla villeggiatura e allo svago ...