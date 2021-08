Il Papeete è la terza Camera | Salvini piccona Conte e ammicca a Renzi contro il reddito di cittadinanza

(Di domenica 1 agosto 2021) Gli ospiti presenti, dal vivo o a distanza, sono quelli delle grandi occasioni: a intervistare Matteoè arrivato addirittura Bruno Vespa (“Sono venuto qui per vedere con i miei occhi questo posto, le cose che racconto mi piace conoscerle bene, di persona”), poco dopo un colloquio telefonico che il leader della Lega ha avuto con l’alleato di governo Silvio Berlusconi. A fare da sfondo, però, non sono i palazzi del potere o le segreterie di partito: tutto avviene alBeach, discoteca in spiaggia di Milano Marittima, dove si sta celebrando – come ormai ogni anno – la festa della Lega. Da lì arrivano gli ultimi attacchi del Carroccio agli altri ...

Si parla tanto di prima repubblica, o di seconda, in troppi immaginano unarepubblica ... forse perché è stato sostituito da una destra politicamente estrema, dopo ilsfacciatamente ...... grazie a Renzi e all'Europa, prima ingabbiando Salvini ale poi sostituendo Conte e Fofò Dj con Draghi e Marta Cartabia, ma non è detto che ci sarà unaoccasione. C'è una sola via di ...Matteo Salvini, leader della Lega: "Niente cappi al collo dall’Europa, con Bper, CariGe e Popolare Bari può nascere il terzo polo. Sono in gioco i destini di 21mila lavoratori e 1.400 sportelli. Non s ...“Nella sala dei busti, attigua a quella dove Draghi tiene le sue udienze, persino Enrico De Nicola e Alcide De Gasperi si guardano e sembrano sorridere.” Francesco Bei, V. Direttore di Repubblica, 4 f ...