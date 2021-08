Ida Platano di U&D rivela | “La mia mente e il mio cuore sono ancora là”

(Di domenica 1 agosto 2021) Verso la fine della stagione di Uomini e Donne, è tornata nel programma, una dama di vecchia conoscenza, Ida, la quale, era uscita in precedenza, con il cavaliere Riccardo Guarnieri, dopo una serie di alti e bassi, che hanno caratterizzato la loro storia. Idacon il figlio SamuelePurtroppo, l’amore tra i due, è finito presto, e Riccardo, ha fatto ritorno nel dating show, intrecciando una frequentazione, con un’altra dama, Roberta Di Padua. Una volta che Riccardo e Roberta,usciti dal programma, per vivere la loro storia, la, è ritornata in studio, alla ricerca dell’uomo ideale. ...

Uomini e Donne, Ida Platano sul crescere da sola il figlio: "Pensavo di non farcela" Ida Platano è tornata a raccontarsi a Uomini e Donne Magazine dopo una vacanza rigenerante in Sardegna insieme al figlio Samuele. Nel dettaglio, sui social Ida Platano si è ritrovata a fare i conti con le critiche da parte di una persona che l'ha definita una "lavatesta", pensando così di ferirla per il suo lavoro di hair stylis ... Ida Platano, dama del trono Over di Uomini e Donne, ha fatto una triste confessione al Magazine del dating show.