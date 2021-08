Green pass obbligatorio anche sui treni o in aereo, verso le nuove regole in Fvg (Di domenica 1 agosto 2021) ... 12mila richieste in 7 giorni Tra "passaporti" bruciati e slogan, in migliaia contro il Green pass nelle piazze Fvg (Visited 1 times, 1 visits today) Notizie Simili: Dalle regole per uscire di casa ... Leggi su friulioggi (Di domenica 1 agosto 2021) ... 12mila richieste in 7 giorni Tra "aporti" bruciati e slogan, in migliaia contro ilnelle piazze Fvg (Visited 1 times, 1 visits today) Notizie Simili: Dalleper uscire di casa ...

Advertising

borghi_claudio : Noi siamo quelli lì in basso e mettiamo il #GreenPass perché c'è l'emergenza (se vede). La Gran Bretagna è quella i… - borghi_claudio : Oggi girano un po' di notizie che vanno lievemente contro la narrazione pro green pass. - VittorioSgarbi : #logica #greenpass Lasciamo stare le posizioni “ideologiche” sul vaccino (io l’ho fatto) e atteniamoci alla logica:… - mariacarla1963 : RT @cris_cersei: 'Non potete paragonare il green pass alla Shoah!' Infatti non stiamo paragonando a com'è finita... stiamo paragonando a co… - Penelope48a : RT @docdrugztore: Non mi sono vaccinato per avere il green pass e andare al bar o al ristorante; mi sono vaccinato perché è una delle cose… -