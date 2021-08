GP di Budapest, diretta: Hamilton vuole vincere a tutti i costi, Verstappen gioca la carta gomme soft (Di domenica 1 agosto 2021) Con l'incognita meteo, stamane a Budapest ha piovuto, dalle 15 si sta per rinnovare il grande duello tra Lewis Hamilton e Max Verstappen. A 15 giorni dal GP di Silverstone divenuto famoso per... Leggi su ilmattino (Di domenica 1 agosto 2021) Con l'incognita meteo, stamane aha piovuto, dalle 15 si sta per rinnovare il grande duello tra Lewise Max. A 15 giorni dal GP di Silverstone divenuto famoso per...

Advertising

SkySportF1 : Arriva la pioggia: probabile partenza bagnata a Budapest alle 15. Diretta su Sky Sport #F1, canale 207… - f1addictedd : RT @SkySportF1: Arriva la pioggia: probabile partenza bagnata a Budapest alle 15. Diretta su Sky Sport #F1, canale 207 #HungarianGP ???? #Sk… - motorboxcom : Ci siamo! Tutto pronto per seguire #LIVE con noi l'#HungarianGP #F1? Dai che siamo in #DIRETTA:… - Salvuss : Ci siamo! Tutto pronto per seguire #LIVE con noi l'#HungarianGP #F1? Dai che siamo in #DIRETTA:… - Filo2385Filippo : RT @SkySportF1: Arriva la pioggia: probabile partenza bagnata a Budapest alle 15. Diretta su Sky Sport #F1, canale 207 #HungarianGP ???? #Sk… -