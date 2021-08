(Di domenica 1 agosto 2021) Dove ti giri ti giri, la cantilena è sempre la stessa: senza calciatori, non si cantano messe. Lo scrive anche laa proposito delladiche ieri ha pareggiato 0-0 contro il Siviglia dell’ex ds Monchi. C’è una domanda che da settimane galleggia sulla, La squadra ormai è innegabilmente quadrata, solida e mostra unda “”, ma se Joséavesse quei “regali” che ha chiesto fin dai primi giorni giallorossi, fin dove potrebbe arrivare? L’impressione è che la risposta possa essere: parecchio in alto. Perché il tecnico portoghese la ...

Advertising

napolista : Gazzetta: la Roma di Mourinho ha un carattere da “grande”, mancano gli acquisti di Friedkin Affare Xhaka: bisogner… - cesarebrogi1 : Il candidato a sindaco di Roma Michetti attaccava tutte le riviste scientifiche, tranne la sua - forzaroma : La Roma è solida, ma cerca idee da gol #ASRoma #1agosto - Gazzetta_it : Roma ancora imbattuta, è 0-0 con il Siviglia. Bene #Zaniolo - ma_liguori : RT @pianetagenoa: La Gazzetta dello Sport - Roma, ecco Shomurodov. E Mou aggiunge velocità all'attacco - -

Ultime Notizie dalla rete : Gazzetta Roma

Non solo calcio. Ladei Friedkin , superato lo scoglio della revoca del Pubblico Interesse per l'area di Tor di ... Proprio per questo giovedì scorso, scrive Massimo Cecchini su Ladello ...C'è una domanda che da settimane galleggia sulla, scrive Massimo Cecchini su Ladello Sport : la squadra ormai è innegabilmente quadrata, solida e mostra un carattere da "grande", ma se José Mourinho avesse quei "regali" che ha chiesto ...Lo scrive anche la Gazzetta a proposito della Roma di Mourinho che ieri ha pareggiato 0-0 contro il Siviglia dell’ex ds Monchi. C’è una domanda che da settimane galleggia sulla Roma, La squadra ormai ...Secondo pareggio consecutivo per la Roma di Mou Se José Mourinho avesse quei “regali” che ha chiesto fin dai primi giorni in giallorosso, fin dove potrebbe arrivare la Roma? L’impressione è che la ris ...