Gazzetta del Mezzogiorno, Letta: “Un giornale che chiude è un impoverimento del Paese” (Di domenica 1 agosto 2021) ROMA – “Un giornale che chiude è un impoverimento del Paese. E se succede nel Sud è un segnale ancora peggiore. Arrivederci davvero alla Gazzetta del Mezzogiorno. È interesse di tutti che sia solo un arrivederci”. E’ quanto afferma sulla sua pagina Facebook Enrico Letta (foto), segretario nazionale del Partito Democratico, commentando ciò che sta succedendo alla Gazzetta del Mezzogiorno, che oggi cessa le sue pubblicazioni. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di domenica 1 agosto 2021) ROMA – “Uncheè undel. E se succede nel Sud è un segnale ancora peggiore. Arrivederci davvero alladel. È interesse di tutti che sia solo un arrivederci”. E’ quanto afferma sulla sua pagina Facebook Enrico(foto), segretario nazionale del Partito Democratico, commentando ciò che sta succedendo alladel, che oggi cessa le sue pubblicazioni. L'articolo L'Opinionista.

Advertising

davidefaraone : Così come Speranza stava per pubblicare un libro quando ancora la pandemia imperava, ora Zan preannuncia l’uscita d… - gennaromigliore : Sono al fianco della redazione de La Gazzetta del Mezzogiorno, in vita da 134 anni, che ha superato due guerre mond… - isaacfouto : ???? @AranchaMOBILE parla en @COPE con l'italiano Jacobs dopo la sua vittoria nei 100 metri piani L'intervista è int… - gennaromauroLam : @mgmaglie @Corriere @dagospia Il corriere.... Come la gazzetta del mezzogiorno!!!!! - spiderenne : RT @LaGazzettaWeb: Ecco la prima pagina della Gazzetta del Mezzogiorno del 1 agosto 2021. È solo un arrivederci #iostoconlaGazzetta https:/… -