Gallipoli, 21enne emiliano muore investito da un'auto: arrestato il guidatore, positivo all'acol-test (Di domenica 1 agosto 2021) Un turista ventunenne emiliano è morto all’alba di oggi, a Gallipoli (Lecce), dopo essere stato investito da un’auto mentre era in bicicletta . Sul posto dell’incidente sono intervenuti i sanitari... Leggi su feedpress.me (Di domenica 1 agosto 2021) Un turista ventunenneè morto all’alba di oggi, a(Lecce), dopo essere statoda un’mentre era in bicicletta . Sul posto dell’incidente sono intervenuti i sanitari...

