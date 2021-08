Covid, rave party in Emilia Romagna e Campania: numerose denunce dei carabinieri (Di domenica 1 agosto 2021) Circa un migliaio di ragazzi da tutta Italia si sono ritrovati in un ex zuccherificio ad Argelato, in provincia di Bologna, per partecipare a un rave party non autorizzato. Festa abusiva bloccata alle 23.30 anche nelle campagne del Riminese, dove si erano ritrovati un centinaio di giovani. Dagli accertamenti dei carabinieri è emerso che tre dei partecipanti dovevano essere in quarantena, in isolamento per contatti con persone positive al coronavirus. I carabinieri sono intervenuti verso le 3 di notte anche per fermare un party a quota mille sul Vesuvio, a Ercolano. numerose persone ... Leggi su tg24.sky (Di domenica 1 agosto 2021) Circa un migliaio di ragazzi da tutta Italia si sono ritrovati in un ex zuccherificio ad Argelato, in provincia di Bologna, per partecipare a unnon autorizzato. Festa abusiva bloccata alle 23.30 anche nelle campagne del Riminese, dove si erano ritrovati un centinaio di giovani. Dagli accertamenti deiè emerso che tre dei partecipanti dovevano essere in quarantena, in isolamento per contatti con persone positive al coronavirus. Isono intervenuti verso le 3 di notte anche per fermare una quota mille sul Vesuvio, a Ercolano.persone ...

Advertising

Italia_Notizie : Bologna, rave party con mille persone in ex zuccherificio di Argelato. Multe per violazione delle norme anti-Covid - sbuglio : @repubblica Se l'avessi saputo ci sarei andato anch'io (ad accompagnare mia figlia), se avessero riaperto le discot… - Giornaleditalia : Covid, rave party in Emilia Romagna e Campania: è boom di denunce - andreastoolbox : Covid, rave party in Emilia Romagna e Campania: numerose denunce dei carabinieri | Sky TG24 - jobwithinternet : RT @tempoweb: Perché De Donno si era dimesso dall'ospedale? 'Grave difficoltà', il dramma del medico #dedonno #plasma #mantova #covid #inch… -