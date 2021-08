Cluj - Napoca: Trevisan al via. Nelle "quali" tocca a Pieri e Stefanini, out di Giuseppe (Di domenica 1 agosto 2021) Tre giocatrici italiane sono ai nastri di partenza delle qualificazioni del "Winners Open 2021", nuovo torneo WTA 250 con un montepremi di 235.238 dollari che si disputa sui campi in terra battuta di ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 1 agosto 2021) Tre giocatrici italiane sono ai nastri di partenza delleficazioni del "Winners Open 2021", nuovo torneo WTA 250 con un montepremi di 235.238 dollari che si disputa sui campi in terra battuta di ...

Advertising

kissalude : Winners Open 2021, Cluj-Napoca???? QR1: Panna Udvardy d. Martina Di Giuseppe 61 63 #wta #WinnersOpen ???? ?? - Ubitennis : WTA Cluj-Napoca, il tabellone: Cornet favorita del torneo, in tabellone anche Trevisan - Ilsuperbo89 : Peccato la Bronzetti non giochi le Q di questo nuovo 250. Avrebbe potuto farsi largo anche qua, sarebbe stata una… - livetennisit : WTA 250 Cluj-Napoca: LIVE i risultati con il dettaglio del Primo Turno di Quali. Tre azzurre in campo (LIVE) - livetennisit : WTA 250 Cluj-Napoca: Il Tabellone Principale. Al via Martina Trevisan per i colori italiani -