Cinque giorni di febbre, poi Marica muore a 43 anni: Covid? No, molto peggio: choc ad Ancona (Di domenica 1 agosto 2021) Una morte terribile, quella di Marica Ciavatti, di Osimo, provincia di Ancona. Se ne va a 43 anni, al culmine di un'infezione che la ha portata via nel giro di neppure una settimana. Un caso che ha sconvolto la cittadina, dove era molto conosciuta perché, per anni, aveva gestito un negozio in pieno centro storico. Marica, come riporta Il Messaggero, aveva avvertito i primi sintomi la scorsa domenica: malessere, febbre alta. Ovvio pensare al coronavirus, ma il tampone era negativo. Dagli esami emerge come si trattava di una infezione batterica, che sembrava gestibile ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 1 agosto 2021) Una morte terribile, quella diCiavatti, di Osimo, provincia di. Se ne va a 43, al culmine di un'infezione che la ha portata via nel giro di neppure una settimana. Un caso che ha sconvolto la cittadina, dove eraconosciuta perché, per, aveva gestito un negozio in pieno centro storico., come riporta Il Messaggero, aveva avvertito i primi sintomi la scorsa domenica: malessere,alta. Ovvio pensare al coronavirus, ma il tampone era negativo. Dagli esami emerge come si trattava di una infezione batterica, che sembrava gestibile ...

