Calciomercato Inter | Lukaku resta | respinte tutte le offerte

Advertising

DiMarzio : #Inter, problemi nel rinnovo di #Lautaro: in caso di maxi offerta può partire - Fantacalcio : Attenta Inter, Raiola lavora alla partenza di de Vrij: c'è l'Atletico Madrid - Gazzetta_it : #Nandez all’#Inter, ci siamo. E il #Sassuolo per #Locatelli ha la fila... - cmdotcom : Bertolino: ' #Interspac il futuro del calcio, ci ispiriamo al modello Bayern' - Stanisl70162074 : Mi do fuoco ad Appiano! -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Inter

Commenta per primo Nel calcio di oggi non ci sono più giocatori 'incedibili', a maggior ragione in un club alle prese con una complicata situazione debitoria come l'. Che però ha già perso tre pezzi pregiati del calibro di Conte, Hakimi e (almeno per ora) Eriksen : il primo per sua scelta, il secondo per motivi di bilancio e il terzo per colpa del destino. ...Le grandi sgomitano per Samuele Vignato. Il 17enne gioiellino del Chievo presto potrebbe trasformarsi in una ghiotta occasione a parametro zero., Milan e Juve si sono iscritte alla bagarre per il trequartista dei veneti. Ma non sono sole: in Serie A hanno sondato il terreno praticamente tutte tranne Napoli e Cagliari. Non perderti le ...Analizziamo i vari casi all’interno della rosa nerazzurra, Lautaro Martinez in primis. Capitolo a parte per Christian Eriksen, che vede il suo contratto con l’Inter in scadenza nel 2024 ma deve ancora ...Calciomercato Sassuolo: i neroverdi cercano una sistemazione per Gianluca Scamacca. L’attaccante piace in Premier League e in Bundesliga Gianluca Scamacca cerca una squadra che possa dargli una maglia ...