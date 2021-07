Variante Delta, mini zone rosse per scongiurare picchi ad agosto. Mercoledì piano scuola (Di sabato 31 luglio 2021) mini zone rosse e restrizioni localizzate nei territori delle regioni turistiche - come la distanza tassativa di dieci metri tra gli ombrelloni o la mascherina all'aperto - per scongiurare... Leggi su ilmattino (Di sabato 31 luglio 2021)e restrizioni localizzate nei territori delle regioni turistiche - come la distanza tassativa di dieci metri tra gli ombrelloni o la mascherina all'aperto - per...

Advertising

Adnkronos : Le persone immunizzate possono trasmettere la #varianteDelta al pari delle persone non vaccinate, evidenziano le au… - Adnkronos : #Oms: 'Variante Delta non è più letale'. #covid. - istsupsan : ???S. Brusaferro - #ISS: 'chi ha doppia dose ha livello di protezione elevato nei confronti dell'infezione, particol… - BalliFrancesco : @edoardo_riccio @micheleboldrin E vista la capacità infettiva della variante Delta, è possibilissimo che si infetti anche più di un terzo. - BenettiStefano4 : @ALFO100897 @robersperanza @MatteoBassetti1 @RobertoBurioni Ma Burioni che fine ha fatto? Non twitta più? Ha preso… -