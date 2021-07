Una multa record per Amazon da 746 milioni (Di sabato 31 luglio 2021) Un duro colpo fa perdere 13 miliardi a Jeff Bezos. Il motivo? Una multa da record pari a 746 milioni nei confronti del colosso Amazon: la sanzione è arrivata dopo un’indagine partita nel 2018, dopo la denuncia di un gruppo francese. Jeff Bezos, fondatore ed ex CEO di Amazon. Amazon multata per 746 milioni milioni di euro, per la violazione di dati personali. (Photo by Alex Wong/Getty Images)Nel 2018 il gruppo francese “La Quadrature du Net”, che si occupa di diritti sulla privacy, aveva fatto avviare un’indagine dopo una denuncia per la ... Leggi su ck12 (Di sabato 31 luglio 2021) Un duro colpo fa perdere 13 miliardi a Jeff Bezos. Il motivo? Unadapari a 746nei confronti del colosso: la sanzione è arrivata dopo un’indagine partita nel 2018, dopo la denuncia di un gruppo francese. Jeff Bezos, fondatore ed ex CEO dita per 746di euro, per la violazione di dati personali. (Photo by Alex Wong/Getty Images)Nel 2018 il gruppo francese “La Quadrature du Net”, che si occupa di diritti sulla privacy, aveva fatto avviare un’indagine dopo una denuncia per la ...

Advertising

Tg3web : Quasi 750 milioni di euro. Una multa mai vista per Amazon, condannata dall'Autorità della Privacy del Lussemburgo c… - RaiNews : L'autorità lussemburghese per la protezione dei dati (Cnpd), ha condannato #Amazon con una multa record da 746 mili… - ilpost : Amazon ha ricevuto una multa di 746 milioni di euro per aver violato le norme europee sulla privacy - mich255 : @valeindie6 @VinceMartucci Ma siamo d'accordo su tutto! Trovo inaccettabile non aver dato un warning! In quanto a M… - nthroot : RT @lastknight: AMAZON: una multa GDPR da 885 milioni, la più grande comminata in europa, per il Marketing Comportamentale -