Un malore sul palco e la terapia intensiva: grande paura per Gaetano Curreri degli Stadio (Di sabato 31 luglio 2021) Il cantante e compositore, dopo un malore sul palco è stato condotto d’urgenza presso l’ospedale Mazzoni di Ascoli dove, attualmente, è ricoverato in terapia intensiva grande apprensione per Gaetano Curreri, leader degli Stadio, svenuto durante un concerto a causa di un malore. L’incidente è accaduto a San Benedetto del Tronto, dove il cantante e compositore si era recato per esibirsi. Il malore durante il concerto: grande paura per ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 31 luglio 2021) Il cantante e compositore, dopo unsulè stato condotto d’urgenza presso l’ospedale Mazzoni di Ascoli dove, attualmente, è ricoverato inapprensione per, leader, svenuto durante un concerto a causa di un. L’incidente è accaduto a San Benedetto del Tronto, dove il cantante e compositore si era recato per esibirsi. Ildurante il concerto:per ...

