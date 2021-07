Uccide il gatto del vicino con una fucilata | Dava noia

(Di sabato 31 luglio 2021) Mulazzo (Massa Carrara), 31 luglio 2021 " Sembrava una telefonata insolita, quella arrivata al 112 nella serata di martedì scorso: "Non trovo più il mio". Poi la precisazione che cambia tutto, ...

I sospetti ricadono su un vicino di casa del quale il proprietario delconosce solo il nome. I militari del Radiomobile informano subito i carabinieri della Stazione di Mulazzo che, la mattina ...CHE SUCCEDE A CHICANE,O ALTRO ANIMALE Le pene per chicane,o altro animale Quando si può sopprimere un cane o altri animali Investire e uccidere un cane è reato? Come ...Mulazzo (Massa Carrara), 31 luglio 2021 – Sembrava una telefonata insolita, quella arrivata al 112 nella serata di martedì scorso: "Non trovo più il mio gatto". Poi la precisa ...Guardia di sicurezza uccide a coltellate 9 gatti: condannata a 5 anni di galera dopo un processo da cui erano emerse almeno 16 aggressioni ...