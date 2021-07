Tokyo 2020, l’atletica azzurra sogna: Jacobs vola, avanzano Tortu e Randazzo (Di sabato 31 luglio 2021) (Adnkronos) – Un lampo, ad illuminare lo stadio nazionale. L’attesa a Tokyo 2020 finisce nel miglior modo possibile. Marcell Jacobs è scatenato nella batteria olimpica dei 100 metri. Stampa un sensazionale 9.94, lima un centesimo al suo record italiano (realizzato a Savona il 13 maggio di quest’anno) e apre scenari finora solo sognati. Un’azione regale, potente, ma allo stesso tempo reattiva, con piedi che esplodono sul terreno, ed una parte conclusiva priva di particolari ansie o tensioni, rilassata, praticamente in folle. Ma che Jacobs si è visto, nella sera di Tokyo! Un razzo, ... Leggi su ildenaro (Di sabato 31 luglio 2021) (Adnkronos) – Un lampo, ad illuminare lo stadio nazionale. L’attesa afinisce nel miglior modo possibile. Marcellè scatenato nella batteria olimpica dei 100 metri. Stampa un sensazionale 9.94, lima un centesimo al suo record italiano (realizzato a Savona il 13 maggio di quest’anno) e apre scenari finora soloti. Un’azione regale, potente, ma allo stesso tempo reattiva, con piedi che esplodono sul terreno, ed una parte conclusiva priva di particolari ansie o tensioni, rilassata, praticamente in folle. Ma chesi è visto, nella sera di! Un razzo, ...

