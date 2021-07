Tokyo 2020, golf maschile ultimo giro con Migliozzi e Paratore oggi in tv: orari e streaming (Di domenica 1 agosto 2021) Guido Migliozzi e Renato Paratore affrontano oggi il quarto e ultimo giro del torneo maschile di golf alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Si assegnano le medaglie sul percorso del Kasumigaseki Country Club, con Migliozzi che inizierà l’ultima giornata in undicesima posizione a tre colpi dalla zona podio. Più indietro Paratore, che paga due giri iniziali giocati in sordina e dovrà quindi andare a caccia del miglior piazzamento possibile. Andiamo quindi a scoprire quando e come seguire in diretta la giornata ... Leggi su sportface (Di domenica 1 agosto 2021) Guidoe Renatoaffrontanoil quarto edel torneodialle Olimpiadi di. Si assegnano le medaglie sul percorso del Kasumigaseki Country Club, conche inizierà l’ultima giornata in undicesima posizione a tre colpi dalla zona podio. Più indietro, che paga due giri iniziali giocati in sordina e dovrà quindi andare a caccia del miglior piazzamento possibile. Andiamo quindi a scoprire quando e come seguire in diretta la giornata ...

