Testa sconfitta ma entra comunque nella storia: primo bronzo per le azzurre sul ring (Di sabato 31 luglio 2021) In semifinale la 23enne campana parte bene ma poi subisce la rimonta della campionessa mondiale Petecio: finisce 4-1 per la filippina Read More Gazzetta.it L'articolo proviene da HelpMeTech. Leggi su helpmetech (Di sabato 31 luglio 2021) In semifinale la 23enne campana parte bene ma poi subisce la rimonta della campionessa mondiale Petecio: finisce 4-1 per la filippina Read More Gazzetta.it L'articolo proviene da HelpMeTech.

Advertising

Eurosport_IT : HAI SCRITTO LA STORIA, BRAVISSIMA IRMA TESTA! ???????? La azzurra viene sconfitta in semifinale da Petecio ma conquist… - tixxxtweety : RT @Eurosport_IT: HAI SCRITTO LA STORIA, BRAVISSIMA IRMA TESTA! ???????? La azzurra viene sconfitta in semifinale da Petecio ma conquista la s… - fisco24_info : Tokyo 2020, Testa storico bronzo nella boxe femminile: L'azzurra, sconfitta dalla filippina Petecio, conquista comu… - fmastrorizzi : Irma Testa si ferma in semifinale nella categoria 54-57 kg, sconfitta dall'avversaria filippina, ma il suo bronzo è… - scoppetta87 : RT @Eurosport_IT: HAI SCRITTO LA STORIA, BRAVISSIMA IRMA TESTA! ???????? La azzurra viene sconfitta in semifinale da Petecio ma conquista la s… -