Spalletti: "Napoli, "Soddisfatto della prestazione, percorso intrapreso giusto"

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, al termine del match contro il Bayern Monaco, vinto con il punteggio di 3-0, ha rilasciato alcune dichiarazioni riportate dal sito ufficile del Napoli. Nonostante la squadra azzurra era ampiamente rimaneggiata, ha offerto una convincente prestazione a Monaco di Baviera contro la prestigiosa squadra tedesca.

"Il percorso intrapreso è quello giusto. Oggi era fondamentale mettere minuti nelle gambe. Bisognava dare l'idea di una squadra ordinata e ci siamo riusciti"

