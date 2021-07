Nuova ordinanza di De Luca per la Campania: limiti e regole (Di sabato 31 luglio 2021) Prorogato fino al 31 agosto in Campania l’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto. Lo stabilisce l’ordinanza firmata oggi dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, che proroga le misure e le regole in scadenza relative all’utilizzo di dispositivi di protezione individuali e alla vendita di alcol e aggiorna alle direttive che scatteranno dal 6 agosto sul territorio nazionale le disposizioni relative agli spettacoli e ai controlli all’aeroporto di Napoli Capodichino. L’ordinanza prevede quindi dal 1° agosto al 31 agosto “l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 31 luglio 2021) Prorogato fino al 31 agosto inl’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto. Lo stabilisce l’firmata oggi dal presidente della RegioneVincenzo De, che proroga le misure e lein scadenza relative all’utilizzo di dispositivi di protezione individuali e alla vendita di alcol e aggiorna alle direttive che scatteranno dal 6 agosto sul territorio nazionale le disposizioni relative agli spettacoli e ai controlli all’aeroporto di Napoli Capodichino. L’prevede quindi dal 1° agosto al 31 agosto “l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di ...

