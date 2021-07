Microsoft spinge per far diventare Torino l’hub europeo per i videogames (Di sabato 31 luglio 2021) Torino diverrà a breve l’hub europeo per i videogames, il centro nevralgico di riferimento del Vecchio Continente per i videogiochi. A volerlo e a spingerlo in maniera concreta è stata niente di meno che Microsoft, una delle grandi Big Tech del mondo, nonché da anni leader assieme a Sony del mondo videoludico con la sua console Xbox e i vari giochi dedicati ai personal computer firmati Windows. Torino diventa l’hub dei videogames: ecco come (Foto Repubblica)A riportare la notizia è il quotidiano Repubblica, che sottolinea come nel ... Leggi su computermagazine (Di sabato 31 luglio 2021)diverrà a breveper i, il centro nevralgico di riferimento del Vecchio Continente per i videogiochi. A volerlo e arlo in maniera concreta è stata niente di meno che, una delle grandi Big Tech del mondo, nonché da anni leader assieme a Sony del mondo videoludico con la sua console Xbox e i vari giochi dedicati ai personal computer firmati Windows.diventadei: ecco come (Foto Repubblica)A riportare la notizia è il quotidiano Repubblica, che sottolinea come nel ...

Advertising

infoitscienza : Microsoft spinge sullo sviluppo made in Italy con Quickload - Asgard_Hydra : Microsoft spinge sullo sviluppo made in Italy con Quickload - xeratdragons : Microsoft spinge sullo sviluppo made in Italy con Quickload - -

Ultime Notizie dalla rete : Microsoft spinge La Silicon Valley spinge sui vaccini: "In ufficio solo se immunizzati" Ma chi non si vaccina non può essere sanzionato Con Windows 11 Microsoft cambia: adesso apre a Google e Apple

Microsoft spinge sullo sviluppo made in Italy con Quickload Oltre al governo con il First Playable Fund , anche Microsoft spinge sullo sviluppo made in Italy. La casa di Redmond ha infatti unito le forze insieme alla città di Torino, accompagnata da 34BigThings e Digital Magics, DPixel e Sellalab come investor ...

Microsoft spinge sullo sviluppo made in Italy con Quickload Tom's Hardware Italia Microsoft insieme ad altre compagnie lanciano Quickload powered by OGR Torino, dedicato alle aziende startup europee Massimo Lapucci, CEO di orino, ha dichiarato:. Siamo molto orgogliosi di annunciare oggi il programma di accelerazione Quickload powered by orino “Il gaming è un settore sul quale orino – attraverso l ...

Quale titolo tecnologico gigante dovresti comprare nel Q3? Apple, Alphabet o Microsoft? In conclusione: Alphabet sembra il migliore del lotto. In sintesi, le aspettative di crescita degli utili di Alphabet per quest’anno potrebbero fornire un catalizzatore vitale nel terzo trimestre Tutt ...

Ma chi non si vaccina non può essere sanzionato Con Windows 11cambia: adesso apre a Google e AppleOltre al governo con il First Playable Fund , anchesullo sviluppo made in Italy. La casa di Redmond ha infatti unito le forze insieme alla città di Torino, accompagnata da 34BigThings e Digital Magics, DPixel e Sellalab come investor ...Massimo Lapucci, CEO di orino, ha dichiarato:. Siamo molto orgogliosi di annunciare oggi il programma di accelerazione Quickload powered by orino “Il gaming è un settore sul quale orino – attraverso l ...In conclusione: Alphabet sembra il migliore del lotto. In sintesi, le aspettative di crescita degli utili di Alphabet per quest’anno potrebbero fornire un catalizzatore vitale nel terzo trimestre Tutt ...