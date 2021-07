Malore per Gaetano Curreri: è ricoverato, possibile ictus (Di sabato 31 luglio 2021) Gaetano Curreri è stato male mentre era sul palco a San Benedetto del Tronto. È stato trasportato all’ospedale Mazzone di Ascoli Piceno Gaetano Curreri (Getty Images)Tanta paura per Gaetano Curreri, il 69 cantante degli Stadio. Durante un concerto a San Benedetto del Tronto, poco prima di concedere il bis della canzone Piazza Grande, ha avuto un Malore. Sui social è subito cominciato il tam tam e secondo alcuni si è trattato di ictus con l’artista ricoverato in terapia intensiva. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE ... Leggi su vesuvius (Di sabato 31 luglio 2021)è stato male mentre era sul palco a San Benedetto del Tronto. È stato trasportato all’ospedale Mazzone di Ascoli Piceno(Getty Images)Tanta paura per, il 69 cantante degli Stadio. Durante un concerto a San Benedetto del Tronto, poco prima di concedere il bis della canzone Piazza Grande, ha avuto un. Sui social è subito cominciato il tam tam e secondo alcuni si è trattato dicon l’artistain terapia intensiva. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE ...

