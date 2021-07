Le migliori bachate di Luglio 2021 | classifica top del mese

(Di sabato 31 luglio 2021) Ronald & Alba interpretano il videoclip del brano hit diper la bachata, il remix di “Sorpresa” a cura di dj Khalid e Jhonny Evidence Diverse le novità pernel panorama bachata. Mentre sono in uscita nuove hit che per questioni di tempo finiranno tra quelle di agosto ricordiamo quelle che stanno infiammando l’estate bachera. Partiamo dal remix di “Sorpresa” cantato da Farruko nella sua versione originale e proposto una nuova veste grazie a dj Khalid e al voce di Jhonny Evidence. In questa produzione EQS Musica c’è anche un videoclip che vede la partecipazione dei dancers internazionali tra i più amati ovvero Ronald & Alba. Seguono ...

Bachata Heightz questa volta in ' Cuanto vale su amor ' mentre tra ledominicane più brillanti del momento troviamo quella di Hector Acosta (El Torito) in ' Pa' que me perdones '. Chiedetelo ...Domina la scena il nuovo album del Grupo Extra in questo maggio musicale dedicato al genere bachata. Da ' Bachata Union ' che ha visto la collaborazione di grandi artisti del panorama abbiamo ...Ronald & Alba interpretano il videoclip del brano hit di luglio per la bachata, il remix di "Sorpresa" a cura di dj Khalid e Jhonny Evidence ...