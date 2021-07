Green pass | come recuperarlo | sms | email | authcode

Advertising

borghi_claudio : Noi siamo quelli lì in basso e mettiamo il #GreenPass perché c'è l'emergenza (se vede). La Gran Bretagna è quella i… - VittorioSgarbi : #logica #greenpass Lasciamo stare le posizioni “ideologiche” sul vaccino (io l’ho fatto) e atteniamoci alla logica:… - borghi_claudio : Oggi girano un po' di notizie che vanno lievemente contro la narrazione pro green pass. - DriverMattia198 : RT @barbarab1974: Intervista a Barbara Balanzoni: il Green Pass? “E’ la nuova tessera fascista. Via il segreto industriale dai vaccini” Di… - morrisfre : RT @barbarab1974: Intervista a Barbara Balanzoni: il Green Pass? “E’ la nuova tessera fascista. Via il segreto industriale dai vaccini” Di… -

Ultime Notizie dalla rete : Green pass

la Repubblica

... possiamo decidere in funzione del nostro oggi di imporre un rischio sul loro domani?) viene confuso con quello non serio se l'obbligo diper accedere ai luoghi affollati sia o no il ...cosa fare se non arriva l'? Come scaricare il codice da soli? E l' si può recuperare in caso di smarrimento? Ecco tutte le risposte: è ora possibile per coloro che hanno i requisiti per la ...PADOVA - Oltre un migliaio di persone hanno preso parte questo pomeriggio a Padova ad un corteo organizzato dai movimenti che si oppongono al green pass e alle vaccinazioni anticovid.Green pass: protesta a Genova. 500 genovesi si sono radunati in piazza De Ferrari per protestare contro le nuove norme sul Green Pass. Durante la protesta, la folla ha reso omaggi ...