Ginnastica, Finali Specialità Olimpiadi 1° agosto: programma, orari, tv e streaming. 4 titoli in palio (Di sabato 31 luglio 2021) Domenica 1° agosto Ginnastica artistica torna protagonista alle Olimpiadi di Tokyo 2021 dopo un paio di giorni di riposo. All’Ariake Gymnastics Centre vanno in scena le prime Finali di Specialità. Si incomincia alle ore 10.00 con il corpo libero maschile, si prosegue poi vol volteggio. A seguire cavallo con maniglie e parallele asimmetriche per concludere attorno alle ore 13.00. Non ci saranno italiani in pedana, si aspetta lo show di Vanessa Ferrari al corpo libero previsto per lunedì 2 agosto. Atteso il duello tra la belga Nina Derwael e la statunitense Sunisa Lee sugli staggi, al ... Leggi su oasport (Di sabato 31 luglio 2021) Domenica 1°artistica torna protagonista alledi Tokyo 2021 dopo un paio di giorni di riposo. All’Ariake Gymnastics Centre vanno in scena le primedi. Si incomincia alle ore 10.00 con il corpo libero maschile, si prosegue poi vol volteggio. A seguire cavallo con maniglie e parallele asimmetriche per concludere attorno alle ore 13.00. Non ci saranno italiani in pedana, si aspetta lo show di Vanessa Ferrari al corpo libero previsto per lunedì 2. Atteso il duello tra la belga Nina Derwael e la statunitense Sunisa Lee sugli staggi, al ...

