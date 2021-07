F1 su TV8, GP Ungheria 2021: orari, programma in chiaro, diretta e differita qualifiche (Di sabato 31 luglio 2021) La giornata odierna sarà quella dedicata alle qualifiche del Gran Premio di Ungheria di F1. Abbandonati gli esperimenti di Silverstone, si torna al canonico sistema di stabilire la griglia tramite tempo sul giro secco. Dunque quest’oggi assisteremo all’abituale sessione di un’ora divisa in tre turni a eliminazione (Q1, Q2, Q3). Domani, coloro che prenderanno parte al Q3, avranno l’obbligo di effettuare il primo stint con il treno di gomme usato per realizzare il proprio tempo in Q2. Ovviamente non saranno assegnati punti valevoli per il Mondiale. Va rimarcato come la tortuosa natura dell’Hungaroring renda determinanti proprio le ... Leggi su oasport (Di sabato 31 luglio 2021) La giornata odierna sarà quella dedicata alledel Gran Premio didi F1. Abbandonati gli esperimenti di Silverstone, si torna al canonico sistema di stabilire la griglia tramite tempo sul giro secco. Dunque quest’oggi assisteremo all’abituale sessione di un’ora divisa in tre turni a eliminazione (Q1, Q2, Q3). Domani, coloro che prenderanno parte al Q3, avranno l’obbligo di effettuare il primo stint con il treno di gomme usato per realizzare il proprio tempo in Q2. Ovviamente non saranno assegnati punti valevoli per il Mondiale. Va rimarcato come la tortuosa natura dell’Hungaroring renda determinanti proprio le ...

Advertising

gponedotcom : Formula 1, GP Ungheria: gli orari in tv su Sky e TV8: Ecco la programmazione completa del weekend ungherese, in dir… - qnazionale : Orari f1 Gp Ungheria 2021: libere, qualifiche e gara. Diretta Sky e differita Tv8 - zazoomblog : F1 oggi GP Ungheria 2021: orari prove libere tv streaming programma Sky e TV8 - #Ungheria #2021: #orari #prove… - Caterinadiiorgi : Orari F1 Ungheria 2021 per vedere la gara in diretta su Sky, Now e differita TV8 - QuotidianoMotor : Orari F1 Ungheria 2021 per vedere la gara in diretta su Sky, Now e differita TV8 -