Dionisi | “Ho zero gare in Serie A | il Sassuolo con me ha fatto una scelta coraggiosa Ecco quale modulo utilizzerò”

(Di sabato 31 luglio 2021) Alessio, allenatore delnel corso di un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, ha spiegato i motivi che l’hanno portato ad accettare la panchina dei neroverdi: “Non ho mollato Empoli, ho scelto il. Mi è sembrato un privilegio. Chiaro che non mi sono lasciato benissimo. Ma l’hoper mettermi in discussione. Sarà una stagione stimolante anche se non sarà facile ripetere l’ottavo posto. Non sono ossessionato da questo, vivo senza assilli, consapevole che il valore della squadra c’è. Ilhauna...

