Devozione alla Beata Vergine Maria: Preghiera del mattino del 31 Luglio 2021 (Di sabato 31 luglio 2021) Il Sabato è il giorno della Devozione alla Beata Vergine Maria. Offriamo questo nuovo giorno al Signore con la Preghiera del mattino di oggi 31 Luglio. Chiediamo per intercessione della Madonna aiuto e sostegno per questo nuovo giorno. Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. O Dio, che a gloria del L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di sabato 31 luglio 2021) Il Sabato è il giorno della. Offriamo questo nuovo giorno al Signore con ladeldi oggi 31. Chiediamo per intercessione della Madonna aiuto e sostegno per questo nuovo giorno. Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. O Dio, che a gloria del L'articolo proviene da La Luce di

Advertising

luciasandulli1 : 31 Luglio -: Devozione al Sangue Preziosissimo di Gesù. ?? O Gesù Redentore, aiutami a portare quotidianamente la c… - warisonorround : devo ascoltare dottori specialisti ,fare tutto quel che dicono,alla lettera e non devo seguire post su #Montagnier… - ezio14199935 : RT @cavalierepadano: Sommessamente La devozione filiale del partito democratico nei confronti della comunità senese è talmente evidente che… - cavalierepadano : Sommessamente La devozione filiale del partito democratico nei confronti della comunità senese è talmente evidente… - GiuseppeDeian15 : Ennesimo carpiato triplo, per cui via alla terza dose (pare). Voi continuate in questa cieca, acritica devozione.… -