Calciomercato Milan, Caldara in uscita: Torino interessato (Di sabato 31 luglio 2021) Calciomercato Milan, il difensore è finito sul mercato. Granata interessati per rinforzare il reparto arretrato In casa Milan si lavora alle cessioni. Fuori dal progetto rossonero è finito Mattia Caldara, rientrato dal non felicissimo prestito all'Atalanta e ora di nuovo sul mercato. Secondo Tuttosport, il difensore potrebbe finire al Torino, club maggiormente interessato a lui. I granata sono a caccia di un rinforzo per il reparto difensivo e il 27enne è il preferito del tecnico Ivan Juric. Possibile chiusura dell'operazione in prestito. L'articolo proviene da Calcio News 24.

