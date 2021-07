Boxe, Irma Testa eliminata in semifinale da Nesthy Petecio: medaglia di bronzo a Tokyo 2020 (Di sabato 31 luglio 2021) Finisce in semifinale la corsa di Irma Testa nella categoria dei pesi piuma di Boxe alle Olimpiadi di Tokyo 2020. L’azzurra si è arresa ai punti e con verdetto non unanime alla filippina Nesthy Petecio, conquistando comunque una meritata medaglia di bronzo, la prima della storia per il pugilato femminile italiano. I cartellini dei giudici: 29-28, 29-28, 29-28, 29-28, 28-29. Una sconfitta a nostro avviso giusta per la portacolori del Bel Paese. L’avversaria non era di certo l’ultima arrivata, anzi: stiamo parlando della ... Leggi su oasport (Di sabato 31 luglio 2021) Finisce inla corsa dinella categoria dei pesi piuma dialle Olimpiadi di. L’azzurra si è arresa ai punti e con verdetto non unanime alla filippina, conquistando comunque una meritatadi, la prima della storia per il pugilato femminile italiano. I cartellini dei giudici: 29-28, 29-28, 29-28, 29-28, 28-29. Una sconfitta a nostro avviso giusta per la portacolori del Bel Paese. L’avversaria non era di certo l’ultima arrivata, anzi: stiamo parlando della ...

