Basilico solo d'estate? Nemmeno per idea. Ecco i trucchi per coltivarlo anche in inverno (Di sabato 31 luglio 2021) Arriva l'estate e tutti a comprare una piantina di Basilico . Posizionata in giardino, balcone, terrazzo o anche semplicemente sul davanzale della finestra, nell'immaginario collettivo il Basilico è ... Leggi su udinetoday (Di sabato 31 luglio 2021) Arriva l'e tutti a comprare una piantina di. Posizionata in giardino, balcone, terrazzo osemplicemente sul davanzale della finestra, nell'immaginario collettivo ilè ...

Advertising

CorradoOrecchia : @CatiaMamone Io più pArco... Solo ?? basilico, mozzarella e mezza fetta di ?? di segale. - Aporiateratomic : Non demonizzo questa giornata solo perché sento il profumo di basilico tra le mani ed ho il sapore di cipolla in bocca. - Calandro86 : @toto9797979797 @CandiagoSilvano @gregdefelice No, sono solo 2 cose diverse. Ma non hai detto buonanotte 15 volte ??… - FischioLarsen : RT @annaguaita: ??Il ristorante italiano 'Basilico's Pasta e Vino' di Huntington Beach in California accetta solo clienti NON vaccinati e se… - annaguaita : ??Il ristorante italiano 'Basilico's Pasta e Vino' di Huntington Beach in California accetta solo clienti NON vaccin… -