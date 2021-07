Ajax | Gravenberch | «Non mi piacciono i paragoni | mettono pressione»

(Di sabato 31 luglio 2021) Il talento dell’Ryanha parlato dei tantiche vengono fatti sul suo conto Ryan, giovane talento dell’, in una intervista al De Telegraaf ha parlato dei tantiche vengono sul suo conto: tra cui quello con Paul Pogba. «Vedo gente che mi paragona a calciatori così celebri per farmi un complimento e questo non mi crea ulteriore. Credo di dover provare a essere me stesso. Se tra dieci anni ai giovani calciatori diranno che somigliano a Ryan, allora vorrà dire che ho fatto bene nella mia ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ajax Gravenberch

Calcio News 24

Il talento dell'Ryanha parlato dei tanti paragoni che vengono fatti sul suo conto Ryan, giovane talento dell', in una intervista al De Telegraaf ha parlato dei tanti paragoni che ...Il secondo nome è Ryan, classe 2002 centrocampista olandese della cantera dell', valore 35 - 40 milioni di Euro, con la procura di Mino Raiola, anche se in questo caso troverebbe, ...Il centrocampista olandese, che è considerato l'erede di Paul Pogba (con cui condivide anche...il procuratore), spiega a De Telegraaf che per lui l'associazione mentale con il francese è un motivo in ...Il talento dell’Ajax Ryan Gravenberch ha parlato dei tanti paragoni che vengono fatti sul suo conto Ryan Gravenberch, giovane talento dell’Ajax, in una intervista al De Telegraaf ha parlato dei tanti ...