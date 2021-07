A #Giffoni50Plus trionfano l’amore | la diversità e la forza dei propri sogni | ecco i film vincitori della 51^ edizione

Leggi su ildenaro

(Di sabato 31 luglio 2021) Dopo dieci giorni di emozionanti proiezioni, intensi dibattiti, curiosità e riflessioni, i giovani giurati dihanno decretato i lungometraggi. Quest’anno il festival ha permesso a 3000 ragazze e ragazzi italiani ed europei in presenza e a 2000 juror, in collegamento da 50 hub nazionali e 20 internazionali, di vivere storie straordinarie grazie alle numerose opere in concorso. A conquistare il Gryphon Award per la sezione Elements +6 è stato Dragon girl di Katarina Launing (Norvegia, Paesi Bassi, Repubblica Ceca) ambientato nel piccolo villaggio di Borington, durante il periodo di Natale. Protagonista è Sara: temendo di essere ...