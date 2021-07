Uomini e Donne, un’ex corteggiatrice (e scelta) è diventata mamma! (Di venerdì 30 luglio 2021) Sonia Pattarino è diventata mamma! L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha dato alla luce la piccola Ginevra. L’annuncio è stato dato dal compagno, Giovanni La Camera: Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giovanni La Camera (@giolacamera83) In molti ricorderanno Sonia per aver corteggiato il tronista Ivan Gonzalez, ed essere stata la sua scelta. Da tutto lo Staff di IsaeChia auguroni ai neo genitori per questa nuova vita! L'articolo proviene da Isa e Chia. Leggi su isaechia (Di venerdì 30 luglio 2021) Sonia Pattarino èL’exdiha dato alla luce la piccola Ginevra. L’annuncio è stato dato dal compagno, Giovanni La Camera: Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giovanni La Camera (@giolacamera83) In molti ricorderanno Sonia per aver corteggiato il tronista Ivan Gonzalez, ed essere stata la sua. Da tutto lo Staff di IsaeChia auguroni ai neo genitori per questa nuova vita! L'articolo proviene da Isa e Chia.

