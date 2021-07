Un bronzo che vale oro per Lucilla: 'Se questo è un sogno non svegliatemi' (Di venerdì 30 luglio 2021) Quel bronzo così storico che ha appeso al collo se lo guarda quasi incredula. "Se è un sogno, svegliatemi" dice con un sorriso Lucilla Boari. Ha 24 anni, tira con l'arco da quando ne aveva 7, e ha ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 30 luglio 2021) Quelcosì storico che ha appeso al collo se lo guarda quasi incredula. "Se è un" dice con un sorrisoBoari. Ha 24 anni, tira con l'arco da quando ne aveva 7, e ha ...

