Ufficiale: Cremonese, per la porta arriva il polacco Ciezkowski (Di venerdì 30 luglio 2021) Nuovo acquisto tra i pali per la Cremonese che ha chiuso per il giovane portiere Ciezkowski. Ecco il comunicato del club: “U.S. Cremonese comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Dorian Ciezkowski. Nato a Cracovia (Polonia) il 22 marzo 2001, Ciezkowski è un portiere cresciuto nei settori giovanili di Progres Krakow e successivamente Hellas Verona. Nell’ultima stagione ha collezionato 22 presenze con la maglia del Taranto, neo promosso in Serie C”. Dorian Ciezkowski è un nuovo calciatore grigiorosso Benvenuto, Dorian ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 30 luglio 2021) Nuovo acquisto tra i pali per lache ha chiuso per il giovane portiere. Ecco il comunicato del club: “U.S.comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Dorian. Nato a Cracovia (Polonia) il 22 marzo 2001,è un portiere cresciuto nei settori giovanili di Progres Krakow e successivamente Hellas Verona. Nell’ultima stagione ha collezionato 22 presenze con la maglia del Taranto, neo promosso in Serie C”. Dorianè un nuovo calciatore grigiorosso Benvenuto, Dorian ...

