Tredicenne uccisa dopo un tentativo di stupro, dopo 66 anni Lucia Mantione ha avuto il suo funerale. Lucia Mantione, per la sua famiglia "Lucietta", ha dovuto aspettare 66 anni per avere un funerale. Sparì il 6 gennaio 1955 e dopo tre giorni fu trovata morta: la Tredicenne di Montedoro (Caltanissetta) fu strangolata al termine di un tentativo di stupro. All'epoca le esequie vennero negate dal sacerdote. Il momento dell'ultimo addio a Lucia Mantione è arrivato, 66 anni dopo la sua tragica morte. Sono stati celebrati nella parrocchia di Santa Maria del ...

