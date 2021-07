(Di venerdì 30 luglio 2021)è profondamente dispiaciuta per quanto accaduto, esprime solidarietà alla persona che ha subito l'aggressione e ringrazia sia il 118 che ladi Stato per la celerità dell’L'articolo proviene da Firenze Post.

Tramvia: Gest spiega, le macchie di sangue sul convoglio dovute a un'aggressione. Intervento della polizia

Il chiarimento dell'azienda Qualche ora dopoha voluto chiarire l'accaduto. 'Il conducente, dando priorità all'assistenza dell'aggredito e al servizio, non ha immediatamente accertato la ...La ricostruzione della vicenda, la società di gestione delladi Firenze, in una nota ha ricostruito la vicenda. "Questa mattina, intorno alle 11.30, c'è stata una aggressione a bordo ...GEST è profondamente dispiaciuta per quanto accaduto, esprime solidarietà alla persona che ha subito l'aggressione e ringrazia sia il 118 che la Polizia di Stato per la celerità dell’intervento tramvi ...Mistero sui motivi. I passeggeri hanno visto un uomo armato ferire l’olandese e poi fuggire. Catturato dai ’falchi’ della Mobile ...