Traffico Roma del 30-07-2021 ore 11:30 (Di venerdì 30 luglio 2021) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione Ben ritrovati all’ascolto rallentamenti sulla carreggiata esterna del grande raccordo anulare tra Pontina e Roma Sud code poi sono segnalate sulla via Appia all’altezza dell’ aeroporto di Ciampino verso la capitale in città un incidente segnalato su Viale del Muro Torto all’altezza di via del Galoppatoio Attenzione ad un incidente anche su Viale Tiziano all’altezza di via delle Belle Arti in centro deviate diverse linee buste per lavori su via del Tritone cambiano di percorso 11 linee diurne e 4 linee notturne le deviazioni su via Due Macelli via Capo le Case via della Mercede via Delle convertite e via del Corso ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 30 luglio 2021) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Ben ritrovati all’ascolto rallentamenti sulla carreggiata esterna del grande raccordo anulare tra Pontina eSud code poi sono segnalate sulla via Appia all’altezza dell’ aeroporto di Ciampino verso la capitale in città un incidente segnalato su Viale del Muro Torto all’altezza di via del Galoppatoio Attenzione ad un incidente anche su Viale Tiziano all’altezza di via delle Belle Arti in centro deviate diverse linee buste per lavori su via del Tritone cambiano di percorso 11 linee diurne e 4 linee notturne le deviazioni su via Due Macelli via Capo le Case via della Mercede via Delle convertite e via del Corso ...

Advertising

muoversintoscan : ? In #A1, in direzione Roma: rallentamenti per traffico intenso tra Aglio e Calenzano-Sesto Fiorentino code a tr… - TrafficoA : A1 - Nodo A1/A24 Roma-Teramo-Valmontone - Coda A1 milano-Napoli Coda tra Nodo A1/A24 Roma-Teramo e Valmontone per traffico inte... - benzinazero : RT @bikeitalia_it: Non faremmo mai entrare le auto negli Uffizi. Perché mai dobbiamo permetterne il transito sull'Appia Antica? https://t.… - notizieroma24 : Sono iniziati i lavori di riorganizzazione della viabilità attorno al Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS e… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 30-07-2021 ore 11:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Viabilità Roma Regione Lazio del 30 - 07 - 2021 ore 10:30 SULLA PONTINA TRAFFICO CONGESTIONATO TRA TOR DE CENCI E IL RACCORDO VERSO ROMA. CI SONO CODE SULLA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE DEL CENTRO. SULL'ARDEATINA SI PROCEDE ...

Traffico Roma del 30 - 07 - 2021 ore 10:30 {"code":404,"message":"Nessun notiziario trovato per il prodotto 'Luceverde Roma audio' e tipologia 'testo'"} In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma

Traffico Roma del 30-07-2021 ore 08:00 - RomaDailyNews RomaDailyNews Pontina: ancora code provocate dai lavori fatti in un giorno da bollino rosso Venerdì 30 luglio, giorno criticissimo per il traffico, in particolare sulle direttrici verso le località di vacanza, ancora più in particolare sulla statale 148 Pontina che già vede un traffico inten ...

A24: chiusure L’Aquila Ovest – Tornimparte e SS 584 ROMA – La concessionaria Strada dei Parchi comunica che, per i lavori di adeguamento sismico del viadotto Genzano, dalle ore 04:00 alle ore 07:00 di mercoledì 4 agosto p.v. sarà disposta la chiusura a ...

SULLA PONTINACONGESTIONATO TRA TOR DE CENCI E IL RACCORDO VERSO. CI SONO CODE SULLA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE DEL CENTRO. SULL'ARDEATINA SI PROCEDE ...{"code":404,"message":"Nessun notiziario trovato per il prodotto 'Luceverdeaudio' e tipologia 'testo'"} In collaborazione con Luce Verde infomobilitàVenerdì 30 luglio, giorno criticissimo per il traffico, in particolare sulle direttrici verso le località di vacanza, ancora più in particolare sulla statale 148 Pontina che già vede un traffico inten ...ROMA – La concessionaria Strada dei Parchi comunica che, per i lavori di adeguamento sismico del viadotto Genzano, dalle ore 04:00 alle ore 07:00 di mercoledì 4 agosto p.v. sarà disposta la chiusura a ...