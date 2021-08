The Playdate | arriva la bizzarra console per videogiochi

(Di venerdì 30 luglio 2021) Life&People.it Si chiamala nuovache promette di rivoluzionare il mercato videoludico. Ma di che cosa si tratta esattamente questo dispositivo dal design così originale? Stiamo parlando di una particolarissimaper videogame che funziona a manovella. Vi riporterà, da molti punti di vista, ai bei vecchi tempi deiin 8BIT, popolarissimi negli anni ’80. La piccolaè così composta: c’è uno schermo in bianco e nero e pulsanti di controllo classici con croce direzionale e i due A/B. La sua caratteristica distintiva, tuttavia, è proprio la manovella e il bello è ...

Dotato di un display di 2,7 pollici a una risoluzione massima di 400×240,è offerto al ... Tra questi, spicca il nuovo gioco dal creatore di Return ofObra Dinn , Lucas Pope , chiamato ......di Katamari Damacy Keita Takahashi e Lucas Pope (Return ofObra Dinn, Papers Please), e due nuovi giochi verranno rilasciati ogni settimana tramite Wi - Fi come parte del primo bundle....Il pre-ordine di Playdate è andato letteralmente a ruba: in meno di 20 minuti le scorte disponibili sono andate tutte esaurite.I pre-ordini del Playdate, la console portatile di Panic, sono stati aperti la scorsa settimana, e pochi minuti dopo erano già finite le unità. All’inizio si speculava che le 20.000 console disponibil ...