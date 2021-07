Terza dose vaccino, chi deve farla e quando: ecco cosa dicono gli esperti (Di venerdì 30 luglio 2021) E se in Israele il primo ministro Naftali Bennet ha invitato i cittadini over 60 a sottoporsi alla Terza dose del vaccino, in Italia il dibattito è ancora tutto aperto. Sia perché la campagna di vaccinazione ancora non si può dire conclusa e sono in tanti gli italiani in attesa della seconda dose, sia perché non ci sono ancora dati certi su un possibile terzo richiamo. E l’Ema e la FDA americana preferiscono andare cauti perché è ancora “troppo presto per confermare se e quando sarà necessaria una dose di richiamo”. Eppure, è probabile che il Governo italiano segua la linea dell’Israele ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 30 luglio 2021) E se in Israele il primo ministro Naftali Bennet ha invitato i cittadini over 60 a sottoporsi alladel, in Italia il dibattito è ancora tutto aperto. Sia perché la campagna di vaccinazione ancora non si può dire conclusa e sono in tanti gli italiani in attesa della seconda, sia perché non ci sono ancora dati certi su un possibile terzo richiamo. E l’Ema e la FDA americana preferiscono andare cauti perché è ancora “troppo presto per confermare se esarà necessaria unadi richiamo”. Eppure, è probabile che il Governo italiano segua la linea dell’Israele ...

