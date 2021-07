Stephanie di Monaco: chi è Maxime Giaccardi, promesso sposo di sua figlia Pauline Ducruet (Di venerdì 30 luglio 2021) Matrimonio in vista nel Principato di Monaco? Non c’è la conferma ufficiale, ma pare che Pauline Ducruet (27 anni), secondogenita della Principessa Stephanie di Monaco e dell’ex marito Daniel Ducruet, presto andranno all’altare. Puro gossip? Forse no… La prima foto… Mamma Stephanie di Monaco (al centro) ha detto finalmente sì. Pauline Ducruet e il fidanzanto Maxime Giaccardi nella prima foto ufficiale, con il resto della famiglia di lei: mamma, appunto, la sorella Camille, il fratello ... Leggi su amica (Di venerdì 30 luglio 2021) Matrimonio in vista nel Principato di? Non c’è la conferma ufficiale, ma pare che(27 anni), secondogenita della Principessadie dell’ex marito Daniel, presto andranno all’altare. Puro gossip? Forse no… La prima foto… Mammadi(al centro) ha detto finalmente sì.e il fidanzantonella prima foto ufficiale, con il resto della famiglia di lei: mamma, appunto, la sorella Camille, il fratello ...

